Редкого снежного барса засняли на камеру в области Жетысу

В государственном нацпарке «Алтын-Эмель» в области Жетысу зафиксировали редкое событие — инспектор Ерлан Молдахметов во время обхода территории снял на видео снежного барса.
Ирбис занесен в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых редких хищников. Его появление в естественной среде и свободное передвижение указывают на устойчивость экосистемы и благоприятное состояние среды обитания.
В нацпарке отметили, что этот случай подтверждает эффективность проводимых работ по охране природы и сохранению биоразнообразия.