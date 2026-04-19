Кардиохирурги спасли ленинградца с редчайшей патологией аорты

В Ленинградской областной клинической больнице кардиохирурги смогли спасти пациента с циркулярным отрывом аорты. Это крайне редкая и опасная патология, пишут СМИ.
Ранее мужчину госпитализировали после потери сознания и сильного спазма в области горла. Медики районной больницы выявили у него острое расслоение аорты. После этого ленинградца срочно перевезли в специализированное учреждение.
Дополнительное обследование показало, что у него циркулярный отрыв аорты, представляющий непосредственную угрозу жизни. Эта патология требует экстренного хирургического вмешательства и высочайшей квалификации врачей.
Операцию проводили ночью, пишет Online47. Кардиохирурги выполнили сложное протезирование аортального клапана, а также восходящего отдела аорты и её дуги. И благодаря слаженной работе медицинской команды на вторые сутки пациента уже перевели в профильное отделение для дальнейшего восстановления.