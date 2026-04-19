В Крыму за 169 млн рублей отремонтируют дорогу Нижнегорский — Белогорск

В Крыму планируют отремонтировать автодорогу Нижнегорский — Белогорск — Жемчужина, на эти цели потратят более 169 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стала Крымская дорожно-строительная компания. Организация должна отремонтировать дорогу Нижнегорский — Белогорск — Жемчужина. Речь идет об участке протяженностью 4,5 километра. За выполнение работ подрядчик получит 169 156 659 рублей 24 копейки.
«Предельный срок, на который заключается Контракт, — 1 декабря 2026 года», — говорится в распоряжении.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше