В Петрозаводске в этом году отремонтируют не менее 10 улиц

В приоритете дороги, по которым проходит большой трафик транспорта, и направления к соцучреждениям.

Ремонт дорог на не менее чем 10 улицах Петрозаводска проведут в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба главы и администрации Республики Карелии.

Планируется обновить участки по улицам Чапаева, Гоголя, Шотмана, Ключевая, по проспектам Лесному, Первомайскому, Ленина, Александра Невского, площади Гагарина и Лососинскому шоссе. Сейчас готовятся документы для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Если в результате этой работы удастся сэкономить бюджетные средства, то перечень улиц будет расширен.

Данные дороги выбрали не случайно. Приоритет отдавался тем, по которым проходит большой трафик машин, маршруты общественного транспорта, а также участкам, расположенным вблизи школ, детских садов, больниц и поликлиник.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.