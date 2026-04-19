В Волгоградской области введут штрафы до 300 тыс. рублей за перекопанные дороги и парки

Отдельно в КоАП пропишут случаи загрязнения строительной техникой волгоградских дорог. Необеспечение очистки или мойки колёс при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков земляных работ выйдет владельцу в солидный штраф: до 200 тыс. рублей для юридических лиц, до 50 тыс. рублей для должностных, и до 5 тыс. рублей для физических. При этом в законе предусмотрена возможность автоматической фиксации соответствующих правонарушений с помощью камер. Наказания смогут штамповать без составления протокола. В этом случае юрлицам грозят штрафы до 100 тыс. рублей, а для физических — до 3 тыс. рублей.