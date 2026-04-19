Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области МЧС будет дежурить на кладбищах в Радоницу

За разведения огня на погосте можно будет получить штраф до 15 тысяч рублей.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

21 апреля — родительский день. Тысячи людей поедут на погосты наводить порядок. Родственники будут жечь мусор и зажигать свечи в память об усопших, но кожаные напоминают о безопастности. Ветер — и синтетические венки вспыхивают как порох. Поэтому в день Радоницы на кладбищах выставят посты и усилят патрули.

— Убедительная просьба к гражданам принять все необходимые меры по недопущению возгораний в местах захоронений. Собранный мусор и прошлогоднюю сухую растительность следует оставить в местах, специально отведенных администрацией кладбищ, — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

Для утилизации мусора будет запущенна спецтехника. А тех кто решит все-таки сжечь сухую траву или мусор будет ждать штраф. По статье 20.4 КоАП простым людям придётся раскошелиться на 5−15 тысяч рублей. Должностным лицам — до 30 тысяч, а юрлицам — до 400 тысяч.