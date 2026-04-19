В Иркутской области МЧС будет дежурить на кладбищах в Радоницу

21 апреля — родительский день. Тысячи людей поедут на погосты наводить порядок. Родственники будут жечь мусор и зажигать свечи в память об усопших, но кожаные напоминают о безопастности. Ветер — и синтетические венки вспыхивают как порох. Поэтому в день Радоницы на кладбищах выставят посты и усилят патрули.
— Убедительная просьба к гражданам принять все необходимые меры по недопущению возгораний в местах захоронений. Собранный мусор и прошлогоднюю сухую растительность следует оставить в местах, специально отведенных администрацией кладбищ, — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
Для утилизации мусора будет запущенна спецтехника. А тех кто решит все-таки сжечь сухую траву или мусор будет ждать штраф. По статье 20.4 КоАП простым людям придётся раскошелиться на 5−15 тысяч рублей. Должностным лицам — до 30 тысяч, а юрлицам — до 400 тысяч.