В селе Псыншоко в Кабардино-Балкарии начался ремонт школы

Капитальный ремонт школы начался в селе Псыншоко в Кабардино-Балкарии по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения республики.
Планируется полностью обновить инженерные системы, включая водоснабжение, а также заменить электропроводку. В учреждении установят новые окна и двери, отремонтируют кровлю. Кроме того, в школе модернизируют пищеблок, актовый зал и учебные кабинеты, которые оснастят современным оборудованием.
После работ в здании появятся новые пространства для внеурочной деятельности. Там создадут ячейки Движения первых и центры детских инициатив.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.