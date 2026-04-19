Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Псыншоко в Кабардино-Балкарии начался ремонт школы

В здании обустроят новые пространства для внеурочной деятельности.

Капитальный ремонт школы начался в селе Псыншоко в Кабардино-Балкарии по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения республики.

Планируется полностью обновить инженерные системы, включая водоснабжение, а также заменить электропроводку. В учреждении установят новые окна и двери, отремонтируют кровлю. Кроме того, в школе модернизируют пищеблок, актовый зал и учебные кабинеты, которые оснастят современным оборудованием.

После работ в здании появятся новые пространства для внеурочной деятельности. Там создадут ячейки Движения первых и центры детских инициатив.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.