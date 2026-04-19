С начала года во Владивостоке убрали более 260 незаконных рекламных конструкций

В течение завершающейся недели специалисты также демонтировали незаконно установленные гаражи, контейнеры, торговые павильоны и автолавки по целому ряду адресов во Владивостоке. В частности, снос производился на улицах Владикавказская, 14 В, Пушкинская, 50, Аллилуева, 6, Нейбута, 63, Трамвайная, 14 и других. Всего с начала года с городских улиц убрано уже более 260 подобных объектов, что свидетельствует о планомерной работе администрации по наведению порядка в сфере наружной рекламы и нестационарной торговли.