С начала года во Владивостоке убрали более 260 незаконных рекламных конструкций

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» с начала 2026 года демонтировала на улицах Владивостока свыше 260 самовольно установленных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. Только по итогам марта под снос попали 140 незаконных конструкций.
Очередной ночной рейд прошёл на Океанском проспекте. Бригады предприятия ликвидировали шесть рекламных объектов, размещённых предпринимателями без разрешительной документации. Среди демонтированных конструкций оказалась и вывеска хорошо знакомого горожанам цветочного магазина «Роза ДВ». Работы традиционно проводились в тёмное время суток.
В течение завершающейся недели специалисты также демонтировали незаконно установленные гаражи, контейнеры, торговые павильоны и автолавки по целому ряду адресов во Владивостоке. В частности, снос производился на улицах Владикавказская, 14 В, Пушкинская, 50, Аллилуева, 6, Нейбута, 63, Трамвайная, 14 и других. Всего с начала года с городских улиц убрано уже более 260 подобных объектов, что свидетельствует о планомерной работе администрации по наведению порядка в сфере наружной рекламы и нестационарной торговли.