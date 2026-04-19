«Сиди дома»: Елену Алфёрову пристыдили за выход с ребёнком на красную дорожку

Актриса не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к съёмкам и светской жизни. На мероприятии она чувствовала себя воодушевлённо в своём наряде из бра с юбкой и жакета из страусиных перьев. На красной дорожке дочь не капризничала, а в зале малышка ползала по ступенькам, привлекая внимание звёзд.
«Моя дочь смело ползёт по карьерной лестнице», — написала Алфёрова.
Однако некоторых такие появления выбесили. Люди писали, что тащить ребёнка на такое мероприятие не стоило, а сама актриса поступила низко, попытавшись привлечь таким образом побольше внимания к своей персоне.
«Я не могу с этих комментариев. Если в двух словах, то смысл такой: “Сиди дома и не высовывайся!”, — ответила артистка на упрёки.
Ранее актриса Анна Старшенбаум заявила, что больше не планирует сниматься в кино в России, поскольку здесь его снимать не умеют. При этом она собирается попробовать себя в зарубежных проектах, но с этим могут возникнуть сложности, поскольку она не знает язык.
