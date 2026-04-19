Хабаровчанам рассказали о когнитивных войнах и важности единства народа

Лекции провела заведующая кафедрой истории России Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева.

В Хабаровске прошёл цикл лекций в рамках проекта «Знание. Государство» Российского общества «Знание». На встречах говорили о месте России среди мировых цивилизаций, актуальных вопросах геополитики и задачах специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Лекции провела заведующая кафедрой истории России Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева. Она разобрала, какие факторы помогают цивилизациям выживать в кризисные эпохи, и показала на примерах великих империй прошлого, что огромные территории и военная мощь сами по себе не гарантируют вечности.

«Ключевой фактор выживания государства — единство народа, верность своим культурным кодам и ценностям, а также способность противостоять внешним попыткам переформатирования сознания», — подчеркнула Елена Кряжева-Карцева.

Она отметила, что современный мир вступил в эпоху когнитивных войн, где главные сражения разворачиваются в умах людей через подмену ценностей и внедрение чуждых смыслов. Поэтому внутренняя ответственность каждого человека и готовность быть созидателем определяют, сможет ли страна сохранить свой суверенитет.

Лектор напомнила, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для выживания, но суверенитет нужно укреплять во всех сферах — от экономики до цифровых технологий. Особое внимание уделили защите культурной идентичности и важности традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Площадками для лекций стали несколько хабаровских вузов, а также встречи для военнослужащих Министерства обороны и Росгвардии. Такие мероприятия помогают жителям края лучше понимать современные вызовы и укреплять национальное единство.