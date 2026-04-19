Без хлопот, как у бабушки: 4 рецепта вкуснейших блюд в горшочках на все случаи жизни

Если говорить о настоящем кулинарном шедевре, который рождается именно в керамическом горшочке, то лучшего варианта, чем классическое домашнее жаркое из мяса с овощами, пожалуй, не найти. Секрет горшочка заключается в его толстых стенках и способности поддерживать мягкое, равномерное томление при невысокой температуре. Благодаря этому даже самые жёсткие куски говядины или свинины превращаются в нежнейшее мясо, тающее на языке. Жаркое не требует постоянного присмотра, прощает небольшие ошибки в пропорциях и всегда получается сочным. Главное правило — не наливайте слишком много жидкости, так как овощи и мясо сами дадут сок, и не открывайте дверцу духовки без лишней нужды.