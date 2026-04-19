Роботы-гуманоиды «Молния» побили рекорд человека на полумарафоне в Пекине

В Пекине прошел полумарафон с участием гуманоидных роботов, где три автономных робота «Молния» заняли призовые места. Их результаты превзошли мировой рекорд человека на дистанции 21,1 километра.
По данным источников, действующий рекорд среди людей составляет 56 минут 42 секунды и принадлежит угандийскому бегуну. Роботы показали более быстрые результаты, что стало значимым событием в сфере технологий.
Отмечается, что соревнование проходило в зоне «Ичжуан», где участвовали сотни роботов более чем из 100 команд. Люди и машины бежали по одному маршруту, однако для роботов выделили отдельную полосу и раздельный старт.
Сообщается, что победу одержал робот «Молния» с результатом 50 минут 26 секунд, второе и третье места заняли его аналоги. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом, когда лучший результат превышал 2 часа 40 минут, прогресс оказался значительным, передает РИА Новости.
