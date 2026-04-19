В квитанцию волгоградцев могут включить плату за электрика и сантехника

Сейчас жильцы часто расплачиваются с мастерами наличными в обход управляющей компании.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил включить оплату дополнительных услуг управляющих компаний в единую квитанцию наряду с коммунальными платежами, чтобы жители Волгограда и других городов могли оплачивать их онлайн — это, по его мнению, повысит ответственность УК и станет дополнительным источником их дохода, — сообщает ТАСС.

Жильцам многоквартирных домов, возможно, скоро не придётся искать наличные, чтобы расплатиться с вызванным сантехником или электриком. Депутат Госдумы от Единой России Игорь Антропенко предложил включить такие дополнительные услуги управляющих компаний в общую квитанцию на оплату ЖКХ, сделав их доступными для онлайн-перевода. По словам парламентария, эта идея родилась из обращений граждан.

Сейчас управляющие компании бесплатно занимаются только общедомовым имуществом: стояками, газопроводами, отоплением. А вот за починку проводки или замену крана в квартире жильцы платят отдельно — и не всегда безналичным способом. Часто мастера получают деньги напрямую, в обход УК.

Единая квитанция с возможностью оплаты через интернет решила бы обе проблемы: жителям было бы удобнее, а у УК появился бы дополнительный прозрачный источник средств. Вопрос пока обсуждается.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал как снизить платеж за ЖКХ.

