В квитанцию волгоградцев могут включить плату за электрика и сантехника

Жильцам многоквартирных домов, возможно, скоро не придётся искать наличные, чтобы расплатиться с вызванным сантехником или электриком. Депутат Госдумы от Единой России Игорь Антропенко предложил включить такие дополнительные услуги управляющих компаний в общую квитанцию на оплату ЖКХ, сделав их доступными для онлайн-перевода. По словам парламентария, эта идея родилась из обращений граждан.
Сейчас управляющие компании бесплатно занимаются только общедомовым имуществом: стояками, газопроводами, отоплением. А вот за починку проводки или замену крана в квартире жильцы платят отдельно — и не всегда безналичным способом. Часто мастера получают деньги напрямую, в обход УК.
Единая квитанция с возможностью оплаты через интернет решила бы обе проблемы: жителям было бы удобнее, а у УК появился бы дополнительный прозрачный источник средств. Вопрос пока обсуждается.
