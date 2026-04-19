Суд рассмотрит дело о ДТП с ребенком на трассе М-12 в Нижегородской области

В Нижегородской области завершили расследование уголовного дела о серьезной аварии на трассе М-12 «Восток», в которой пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Материалы уже направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
События развернулись в конце августа 2025 года на 391-м километре магистрали в Ардатовском округе. За рулем «Лады» находился 21-летний житель Москвы, ранее уже имевший судимость и нигде официально не работающий. Молодой человек, двигаясь по левой полосе, выжал педаль газа до отметки не менее 160 километров, что значительно превышает допустимый лимит для движения вне населенного пункта.
На такой скорости водитель не справился с управлением. Легковушку сначала вынесло на правую полосу, а затем по инерции швырнуло на левую обочину, где машина врезалась в металлическое ограждение. В салоне в этот момент находилась девочка. В результате жесткого удара она получила тяжкий вред здоровью.
В ходе следствия молодой человек полностью признал свою вину и добровольно выплатил пострадавшей 400 тысяч рублей. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Теперь окончательное решение по делу примет суд. Санкция статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.