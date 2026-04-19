В Ростове в студенческом парке высадили 120 деревьев

В студенческом парке ДГТУ высадили 120 деревьев. В Ростовской области накануне прошёл традиционный весенний День древонасаждений.
В Ростове‑на‑Дону на территории университета состоялась акция по озеленению. В одной из ключевых рекреационных зон кампуса, популярной у студентов и горожан, участники высадили 120 саженцев десяти видов деревьев. Часть посадок направлена на восстановление зелёных насаждений, повреждённых в последние годы из‑за распространения ясеневой златки.
В мероприятии участвовали студенты и сотрудники университета, глава Ростова и ректор вуза. «Сегодня праздник во всем городе. Если посчитать суммарно, то в Ростове сегодня посадят больше семи тысяч деревьев и кустарников. Это действительно замечательная традиция», — поприветствовал всех Александр Скрябин.