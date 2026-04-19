WSJ: Трамп не поддержал захват острова Харк в Иране, опасаясь потерь

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для прохода коммерческих судов по согласованному маршруту на время действия режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. После этого заявления американский президент Дональд Трамп поблагодарил иранские власти. Также в тот день глава Белого дома рассказал, сколько продлится морская блокада Ирана.