WSJ: Трамп не поддержал захват острова Харк в Иране, опасаясь потерь

Президент США Дональд Трамп выступил против захвата иранского острова Харс, так как опасался, что наземная операция приведет к большим потерям. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По информации источников издания, несмотря на уверенные заявления военного руководства о гарантированном успехе десанта, американский президент посчитал такие планы чрезмерно рискованными. Как утверждается, Трамп опасался, что при штурме американские силы окажутся уязвимыми целями и понесут «неприемлемо высокие потери».
7 апреля США и Израиль нанесли удар по острову Харк. Атака была направлена на военные объекты. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что в случае пересечения красных линий со стороны «американской террористической армии» ответ выйдет за рамки региона.
Остров Харк является ключевым узлом нефтяной инфраструктуры страны. Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о намерении установить контроль над этой территорией, передает газета.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для прохода коммерческих судов по согласованному маршруту на время действия режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. После этого заявления американский президент Дональд Трамп поблагодарил иранские власти. Также в тот день глава Белого дома рассказал, сколько продлится морская блокада Ирана.