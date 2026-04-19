Ледовые переправы в Хабаровском крае полностью закрыты

МЧС напоминает жителям края о мерах личной безопасности в период ледохода. В это время особенно опасно выходить на хрупкий лёд, играть на нём, прыгать с льдины на льдину или удаляться от берега. Не стоит также собираться на мостиках, плотинах или приближаться к ледяным торосам — их может неожиданно сорвать напором воды.