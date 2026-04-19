Ледовые переправы в Хабаровском крае полностью закрыты

В Хабаровском крае закрыты все ледовые переправы — лёд на водоёмах стал слишком опасным. Процесс разрушения льда и прохождения ледохода сейчас находится на круглосуточном контроле, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Специалисты тесно взаимодействуют с администрациями районов и главами поселений, чтобы оперативно реагировать на изменения. Несмотря на то, что активный ледоход уже прошёл и многие реки очистились ото льда, навигация для маломерных судов всё ещё не открыта.
МЧС напоминает жителям края о мерах личной безопасности в период ледохода. В это время особенно опасно выходить на хрупкий лёд, играть на нём, прыгать с льдины на льдину или удаляться от берега. Не стоит также собираться на мостиках, плотинах или приближаться к ледяным торосам — их может неожиданно сорвать напором воды.
Судовладельцам стоит помнить, что даже на чистой воде выход на резиновых или весельных лодках до официального открытия навигации строго запрещён. На реках ещё могут встречаться отдельные льдины, а низкая температура воды и возможные технические неполадки создают реальную угрозу для жизни.