В Таганроге аварийные работы оставили без воды часть улиц

Специалисты МУП «Водоканал» устраняют аварии на водопроводе.

В Таганроге накануне аварийные работы оставили без воды часть улиц. Специалисты местного водоканала приступили к устранению аварии на водопроводе.

На улице Халтурина, 36, провели аварийные работы, из‑за чего была ограничена подача воды жителям следующих территорий: улиц Бабушкина, Халтурина, Социалистической, Воскова и переулка Станочного.

Одновременно вели устранение утечки на улице Октябрьской, 129. В связи с этим ограничили водоснабжение: улиц Инструментальной и Свободы, Кислородной площади, части Западного и Центрального районов.