Жителя Омска оштрафовали за фото Чубайса

Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельного изображения экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме. Статья — «Публичное демонстрирование запрещённой символики», следует из судебных материалов.

По данным суда, мужчина разместил изображение в социальной сети дважды. За это на него составили два административных протокола по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики.

В ходе разбирательства он пояснил, что сделал публикации из-за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса. При этом мужчина утверждал, что не имел намерения пропагандировать нацизм.

«Имеющуюся на форме свастику он, по его словам, и вовсе не разглядел… а умысла на пропаганду нацизма… не имел», — сказано в материалах суда.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере одной тысячи рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте.

Ранее сообщалось, что россиянка была привлечена к административной ответственности за слово «дура» в интернет-переписке. Конфликт произошёл в чате, предназначенном для бесплатного обмена вещами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Роснано»: отечественный гигант в области нанотехнологий
«Роснано» — российская государственная корпорация, созданная для продвижения нанотехнологий и инновационных проектов в России. В материале разбираем, что это за фирма, какие цели она преследует, какие проекты реализует и какое значение корпорация имеет для России сегодня.
Читать дальше