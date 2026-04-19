Вице-спикер парламента Словакии Гашпар приедет в Москву на День Победы

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар и Фицо посетят Москву.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар и словацкий премьер-министр Роберт Фицо посетят Москву по случаю торжества в честь Дня Победы. Об этом он заявил РИА Новости.

«В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая», — сообщил Гашпар.

Также он заявил, что примет участие в мероприятии в составе официальной делегации как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики.

Ранее KP.RU писал, что Москва с радостью примет на праздновании Дня Победы глав дружественных государств. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, окончательный список участников на данный момент не определен.

Также сообщалось, что лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о планах посетить грядущий Парад Победы в Москве.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше