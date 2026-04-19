Вице-спикер парламента Словакии Гашпар приедет в Москву на День Победы

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар и словацкий премьер-министр Роберт Фицо посетят Москву по случаю торжества в честь Дня Победы. Об этом он заявил РИА Новости.
«В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая», — сообщил Гашпар.
Также он заявил, что примет участие в мероприятии в составе официальной делегации как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики.
Ранее KP.RU писал, что Москва с радостью примет на праздновании Дня Победы глав дружественных государств. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, окончательный список участников на данный момент не определен.
Также сообщалось, что лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о планах посетить грядущий Парад Победы в Москве.