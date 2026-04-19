В Хабаровске прошёл отбор во Всероссийский юношеский оркестр Юрия Башмета

В Хабаровске в краевом колледже искусств состоялся национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. На прослушивания пришли 12 юных музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет, мечтающих попасть в один из самых престижных молодёжных коллективов страны, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Первый этап отбора продлится до 20 июня и пройдёт в 25 городах России. На Дальнем Востоке прослушивания идут только в Хабаровске и Владивостоке. По итогам жюри выберет нескольких исполнителей, которые войдут в обновлённый состав оркестра.
Оркестр Башмета был создан в 2012 году и стал первым в России проектом, объединившим талантливых молодых музыкантов от 10 до 22 лет. За годы существования коллектив выступил в 19 регионах России и 12 странах мира, участвовал в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу. С 2024 года он получил статус государственного бюджетного учреждения культуры.
Благодаря оркестру в 17 регионах страны, включая Дальний Восток, работают Образовательные центры Юрия Башмета. Многие выпускники коллектива успешно поступают в ведущие симфонические оркестры России.
Сейчас в Хабаровском крае проходит XV Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. С 12 по 18 апреля фестиваль охватит Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре и Советскую Гавань. Параллельно в краевой столице идёт IX Международная музыкальная академия для одарённых детей, где известные музыканты проводят мастер-классы для юных дальневосточников.