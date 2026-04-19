В Хабаровске прошёл отбор во Всероссийский юношеский оркестр Юрия Башмета

Оркестр Башмета был создан в 2012 году и стал первым в России проектом, объединившим талантливых молодых музыкантов от 10 до 22 лет. За годы существования коллектив выступил в 19 регионах России и 12 странах мира, участвовал в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу. С 2024 года он получил статус государственного бюджетного учреждения культуры.