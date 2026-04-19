Под Барановичами целая турбаза выставлена на торги за 8142 рубля

Целая турбаза выставлена на торги в Барановичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Информация опубликована на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Турбаза представляет собой одноэтажное кирпичное здание 1959 года постройки. Общая площадь составляет 436,6 квадратных метра. В состав комплекса входят отдельные хозяйственные объекты (уборная, площадка для мусора), ограждение с воротами и калиткой, кирпичная пристройка, три бетонных крыльца, а также колодец и асфальтированные подъездные пути.

Также в состав лота включен гараж 1986 года постройки общей площадью 87 квадратных метров и инженерные сети — канализация, теплотрасса, водопровод.

В здании туристической базы частично отсутствуют напольные покрытия и окна.

Начальная цена турбазы составляет 8 142,90 рубля. Для участия в торгах следует внести задаток в размере 1600 рублей. Первый шаг аукциона составит 407,15 рубля, или 5% от стартовой стоимости.

Аукцион состоится 19 мая в 10.00. Заявку на участие можно подать до 15.00 14 мая.