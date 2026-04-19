Под Барановичами целая турбаза выставлена на торги за 8142 рубля

Информация опубликована на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.
Турбаза представляет собой одноэтажное кирпичное здание 1959 года постройки. Общая площадь составляет 436,6 квадратных метра. В состав комплекса входят отдельные хозяйственные объекты (уборная, площадка для мусора), ограждение с воротами и калиткой, кирпичная пристройка, три бетонных крыльца, а также колодец и асфальтированные подъездные пути.
Также в состав лота включен гараж 1986 года постройки общей площадью 87 квадратных метров и инженерные сети — канализация, теплотрасса, водопровод.
В здании туристической базы частично отсутствуют напольные покрытия и окна.
Начальная цена турбазы составляет 8 142,90 рубля. Для участия в торгах следует внести задаток в размере 1600 рублей. Первый шаг аукциона составит 407,15 рубля, или 5% от стартовой стоимости.
Аукцион состоится 19 мая в 10.00. Заявку на участие можно подать до 15.00 14 мая.