Мэр Самары Иван Носков подвел итоги общегородского субботника

Глава Самары Иван Носков в своем канале МАХ подвел итоги общегородского субботника, который состоялся 18 апреля. В субботнике приняли участие более 40 тысяч человек, были задействованы более 400 единиц спецтехники.
«Благодарю всех, кто сегодня работал на субботнике, чтобы сделать Самару еще красивее и чище! Все молодцы: сотрудники администраций, общественные организации, молодежные объединения, коллективы и классы школ, техникумов, вузов, колледжей и просто неравнодушные жители!», — обратился к самарцам Иван Носков.
Всего жители города собрали порядка полутора тысяч тонн мусора и убрали территорию в 4 миллиона квадратных метров. Сам глава Самары начал субботник в сквере гвардии лейтенанта Щербакова, затем отправился в сквер Фадеева, а потом в Ерик Парк.