Пожароопасный сезон объявлен на территории 35 краевых лесничеств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае начался пожароопасный сезон на территории 35 лесничеств: в городах Красноярск и Ачинский, в муниципальных округах Балахтинско-Новоселовском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Емельяновском, Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Иланско-Нижнеингашском, Ирбейско-Саянском, Канском, Каратузском, Козульскм, Курагинском, Манско-Уярском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Сосновоборском, Рыбинском, Ужурском, Шарыповском.
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, отмечае пресс-служба ведомства.
С начала пожароопасного сезона уже зарегистрировано 4 лесных пожара на площади более 8 гектаров.
Ландшафтные пожары представляют серьезную угрозу для природы, имущества и жизни людей. Они могут быстро распространяться, особенно в ветреную погоду, и наносить значительный ущерб.