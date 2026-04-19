«Пока всего одна бронь»: будет ли удачным новый турсезон для владельцев жилья и что хотят увидеть гости в Калининграде

«Наш аэропорт, как и город в целом, не готов к такому наплыву туристов. Летом работала в ночные смены в Храброво в зоне вылета. Задержки рейсов были порой на 10−16 часов. Люди лежали на полу вповалку, сесть было некуда». «Жаль побережье… От дюн, сосен, елей, прекрасного шиповника скоро ничего не останется, соловья не слышим третий год». «Перелёт дорогой и развлекуха потом по конским ценам. Всё рассчитано на богатого туриста. Местные море увидеть недорого уже не могут». «Хотим мы или не хотим, но регион — туристический край. Люди едут и везут в область деньги. Поэтому надо обустраивать города и курорты». «Экономика региона держится на приемлемом уровне благодаря гостям. Тут плакать нужно из-за их отсутствия». «Важность сферы гостеприимства для Калининградской области сильно преувеличена. Сами отдохнём. Чистые пляжи, свободные дороги, дешёвые гостиницы и рестораны — одни сплошные плюсы от отсутствия туристов» «Можно подумать, если не приедут туристы, цены снизятся. Смешно». «Сначала сделайте так, чтобы местные не задыхались от туристов, потом гостей зовите. Не продохнуть в электричках с весны по осень. Или калининградцы должны на озёрах прятаться в сезон?».