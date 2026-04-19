«Пока всего одна бронь»: будет ли удачным новый турсезон для владельцев жилья и что хотят увидеть гости в Калининграде

Приближается активная фаза туристического сезона 2026, совсем чуть-чуть — и регион снова наполнится отдыхающими. «Клопс» поговорил с экспертами и узнал, что думают калининградцы о гостях, которых привлекает наша область.
Будет ли больше туристов?
Официальные прогнозы оптимистичные: в Калининградской области в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
Те, кто тоже в теме, рассуждают об увеличении потока осторожно, но с надеждой. Руководитель одной из старейших туристических компаний региона Светлана Слепенок заметила: «По ощущениям, гостей в этом сезоне будет больше. Не гигантский рост, но всё равно в последние годы прибавляем. Кроме того, по-прежнему для россиян закрыты многие направления для путешествий, нам это в плюс».
Глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева считает, что пока динамика в целом не очень хорошая. Ставку делают и на путешествующих калининградцев:
По отзывам коллег, туристов меньше, чем было даже в прошлом году.
По зимним и весенним каникулам увидели, по праздничным выходным". Чтобы заинтересовать гостей, на туристическом объекте в Озёрском районе подготовили много мероприятий и активностей.
Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова, опираясь на семилетний опыт, говорит о цикличности и схожести нынешней ситуации с допандемийной.
"С ноября и по февраль многие гиды сидели без работы.
Возвращаемся к традиционной сезонности: с наступлением тепла гостей будет больше.
Избыток гидов в регионе приведёт к тому, что никто не будет зарабатывать таких средств, которых хватит на период вынужденного простоя. Будучи членом аттестационной комиссии, замечу: желающих заработать на туризме становится больше, экзаменовать новичков становится сложнее. Недостаточно, если человек просто выучил билеты и умеет говорить — сегодня требований к профессии значительно больше".
По-прежнему есть много объективных обстоятельств, влияющих на прирост гостей в регион: «Крупная авиакомпания поднимает цены и снимает групповое бронирование, из-за отмены авиарейсов сбиваются запланированные программы. Легче вряд ли станет, но к сезону готовимся, отработаем хорошо».
Работающая с гостями Калининградской области «в полях» гид Олеся Тевтонская уверена, что сезон стартует нормально, ситуация не критичная: «Заявки есть на майские праздники и на летние месяцы. Не думаю, что меньше туристов едет. Возможно, чек снизился. Экономят люди, но наполняемость автобусов, как видим, хорошая».
Какие сложились тренды и что нового ждёт?
Тренд на групповой туризм.
Экскурсовод со стажем, преподаватель БФУ имени И. Канта Татьяна Удовенко согласна c этой формулировкой.
«Долгие пандемийные годы приучили: чем меньше ты находишься в коллективе, тем лучше для организма. Ранее активно развивался туризм индивидуальный, с собственным экскурсоводом и транспортным средством. Народ не богатеет, экономическая ситуация подталкивает к желанию покупать туры в организованных группах, там ценовая политика намного лояльнее».
«Сезон начинается. Проснулись туристы от долгой зимней спячки. Поступают заказы на лето и на майские праздники, — рассказывает ещё одна Татьяна, также работающая гидом. — Но есть изменения: если в прошлом году у меня были индивидуалы, семейные туры, то теперь больше спроса на групповые туры до 40 человек. Это для людей другой ценник».
Интерес к современной истории.
Туристы живо интересуются сегодняшним регионом, а не только средневековой историей.
"Большой запрос на современность. Буквально сегодня экскурсию вела и рассказывала, что производится в Калининградской области, про достижения сельского хозяйства.
Каталог промышленных предприятий просят туристы.
Гости интересуются, чем люди здесь живут, как мыслят, кем себя здесь ощущают за прошедшие восемь десятилетий«, — отметила эксперт “Клопс”.
Интерес к востоку области.
Постепенно выравнивается географический перекос в борьбе за туриста. Виктория Корнева отметила: "Априори пока гостевая аудитория востоку перепадает по остаточному принципу после побережья.
Но есть путешественники, которые нас находят, заранее бронируют, доезжают, к примеру, до Озёрского района.
Рассчитываем на калининградцев и тех, кто посещал наш хутор ранее, на запланированный возврат на фестивали, праздники, которые в прошлые годы показали себя успешно".
Представители разных туристических объектов делают подробные карты, где обозначают маршруты на востоке Калининградской области.
«Надеюсь, к сезону брошюры представим, чтобы гости могли ориентироваться, что ещё интересного есть и за пределами побережья и областного центра. Если поток людей на востоке области будет на уровне прошлого года — хорошо, увеличится — порадуемся: значит, правильно развиваемся», — подытожила глава регионального «Союза экскурсоводов».
Повторные поездки — если покажут что-то новое.
Изменения в туристической сфере возникли не сегодня. Во всём мире растёт мода на короткие поездки внутри страны. Камбэки возможны, если появляются интересные предложения, новый продукт.
Татьяна Удовенко заметила: «Калининградскую классику — побережье, Куршскую косу, остров Канта, старые районы города — люди уже видели, поэтому хотят больше событий, впечатлений. Предлагаем те места, которые за последние несколько лет буквально выстрелили в плане исторического и культурного потенциала».
С коллегой согласна Светлана Слепенок: «В Калининградской области появились новые достойные объекты, которые презентуем путешественникам».
Чтобы завлечь гостей и удержать стабильное количество заказов, гиды разрабатывают новые маршруты, совмещают поездки с дегустацией, квестами, делают акцент на раскрутку турпродукта в соцсетях.
«Запрос сейчас на интересное, эксклюзивное, неожиданное… Заученные исторические факты не в тренде точно», — подтверждает мнение коллег Олеся.
Смогут ли заработать владельцы жилья?
Множество разных предложений — от дорогих квартир-студий и гостевых домов до бюджетных двушек в старом фонде — привело к тому, что многие апартаменты пустуют.
Побережье.
Наталья, хозяйка однокомнатной квартиры на второй линии в Зеленоградске, на этот раз отказалась от туристов. С ноября по апрель жильё никто не забронировал.
Пустила постояльца на полгода. В стабильный доход от краткосрочной сдачи уже не верю".
Владелица двух квартир на побережье Людмила поделилась ощущениями от предстоящего сезона: «Всего несколько броней на май, июнь, июль, август. И только от знакомых. С площадок — тишина. Но и в прошлом году все заказы пришли ближе к дате приезда. Очевидно, сейчас сложно что-то прогнозировать».
Екатерина приводит свои доводы: «Cейчас нигде не хорошо с клиентами. Даже в Санкт-Петербурге отели пустые, загрузки нет и на 50 процентов. Многие закрываются. Собственники сокращают персонал. Расходники подорожали за год, прачки… Цены на всё выросли».
Арендодатель Ольга из Пионерского согласна с конкурентками: «На три однокомнатные квартиры в новом фонде, с хорошим ремонтом и посудомойкой пришло всего две заявки на лето. В прошлом году сразу после новогодних праздников разобрали вплоть до июля. Постоянно отслеживаю ситуацию: даже просмотров нет. Смотрю аналогичные квартиры, тоже свободного бронирования много».
Калининград.
Хозяйка однушки в Центральном районе Оксана видит причину в нестабильности работы аэропортов:
Из-за отмены рейсов туристы отказываются от предварительной брони.
Сижу в чате посуточников: во многих городах жалуются на отказы".
Печальную для себя статистику приводит и другой посуточник: "На три весенних месяца всего две брони до пяти дней. Надеюсь ещё на майские праздники, конечно.
На лето всего одна заявка на конец июля.
Главное, чтобы ближе к датам туристы не отказались, авиабилеты купили и не передумали лететь. Бывает и такое".
Что говорят калининградцы и туристы друг о друге?
Журналист «Клопс» полистал соцсети и нашёл любопытные мнения относительно прогнозируемого роста. Пока одни радуются возможности заработать, другие сетуют на пробки, переполненные пляжи и кафе, отсутствие инфраструктуры.
Пчёлы против мёда?
«Наш аэропорт, как и город в целом, не готов к такому наплыву туристов. Летом работала в ночные смены в Храброво в зоне вылета. Задержки рейсов были порой на 10−16 часов. Люди лежали на полу вповалку, сесть было некуда». «Жаль побережье… От дюн, сосен, елей, прекрасного шиповника скоро ничего не останется, соловья не слышим третий год». «Перелёт дорогой и развлекуха потом по конским ценам. Всё рассчитано на богатого туриста. Местные море увидеть недорого уже не могут». «Хотим мы или не хотим, но регион — туристический край. Люди едут и везут в область деньги. Поэтому надо обустраивать города и курорты». «Экономика региона держится на приемлемом уровне благодаря гостям. Тут плакать нужно из-за их отсутствия». «Важность сферы гостеприимства для Калининградской области сильно преувеличена. Сами отдохнём. Чистые пляжи, свободные дороги, дешёвые гостиницы и рестораны — одни сплошные плюсы от отсутствия туристов» «Можно подумать, если не приедут туристы, цены снизятся. Смешно». «Сначала сделайте так, чтобы местные не задыхались от туристов, потом гостей зовите. Не продохнуть в электричках с весны по осень. Или калининградцы должны на озёрах прятаться в сезон?».
«Питер терпит, и вы терпите».
Туристы на выпады местных не промолчали.
«Гостеприимство, господа, гостеприимство…» «Стоимость билетов из столицы в Калининград на семью из трёх человек туда-обратно — 100 тысяч рублей. Вот вам и вся арифметика». «Цены у вас такие же, как у нас на Урале. Дома по ресторанам не ходим часто и на отдыхе. Снимали отличную квартиру за 4 тысячи в сутки в центре Зеленоградска. Только отмены рейсов напрягают, поэтому не хочется пока снова лететь». «В российский Калининград съездить отдохнуть стало дороже, чем за рубеж. Увы и ах!» «Местным не нравятся путешественники. Это как пчёлы против мёда. Доход со сферы гостеприимства в любом случае в регионе есть».
Средний возраст туристов, приезжающих в Калининградскую область, увеличился за год на три года, а их доходы заметно выросли. Калининградские гиды рассказали, чего хотят гости и кто знакомит их с регионом. Туристы поехали в Калининград поодиночке: город вошёл в рейтинг самых популярных апрельских направлений.