Ярмарку трудоустройства в Кировской области посетили более 2,4 тыс. человек

Свыше 2,4 тыс. жителей Кировской области посетили всероссийскую ярмарку трудоустройства, которая прошла 17 апреля при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Мероприятие проводилось на 52 площадках во всех районах области. В общей сложности работодатели представили более 3,1 тыс. вакансий для трудоустройства. Более 400 человек уже во время мероприятия были приглашены для повторного собеседования и устройства на работу.
Главной площадкой ярмарки в Кирове стал Дворец культуры Железнодорожников. Там представители компаний не только проводили собеседования, но и организовали мастер-классы для студентов в рамках фестиваля профессий.
«Участниками мероприятия стали более 30 работодателей, которые предлагали вакансии в сферах промышленности, ОПК, общественного питания, торговли и другие. В результате каждый девятый соискатель областного центра, посетивший региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, получил предложение для повторной встречи», — отметила руководитель кадрового центра «Работа России» Кирова Людмила Караваева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.