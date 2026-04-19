Фонтан посреди улицы: в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу

Минувшей ночью на перекрестке улиц Ошарской и Грузинской в Нижнем Новгороде прорвало трубу. Из‑под земли забил фонтан высотой несколько метров. Об этом сообщили местные жители, а позже ситуацию подтвердили в администрации Нижегородского района.
Аварийную утечку оперативно локализовали. На месте ведутся ремонтно‑восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в деревне Малое Рыбаково частично обрушилась водопропускная труба. Причиной случившегося стало активное таяние снега и подмыв грунта паводковыми водами.