Фонтан посреди улицы: в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу

Из‑под земли забил фонтан высотой несколько метров.

Минувшей ночью на перекрестке улиц Ошарской и Грузинской в Нижнем Новгороде прорвало трубу. Из‑под земли забил фонтан высотой несколько метров. Об этом сообщили местные жители, а позже ситуацию подтвердили в администрации Нижегородского района.

Аварийную утечку оперативно локализовали. На месте ведутся ремонтно‑восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в деревне Малое Рыбаково частично обрушилась водопропускная труба. Причиной случившегося стало активное таяние снега и подмыв грунта паводковыми водами.