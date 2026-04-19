В России предложили ввести «пятую четверть» в школах

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением изменить продолжительность учебного года в российских школах. Идея заключается в том, чтобы продлить занятия до середины июня, создав так называемую «пятую четверть» для творческого развития детей.
«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать “пятую четверть” не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — заявил Гриб в интервью ТАСС.
Член Общественной палаты подчеркнул, что в течение основного учебного года школьники перегружены обязательной программой, из-за чего многие внепредметные активности остаются без внимания. Новая инициатива призвана заполнить этот пробел.
В числе возможных форматов «пятой четверти» Владислав Гриб назвал:
- Творческие и креативные мастерские;
- Занятия по робототехнике и IT-направлениям;
- Художественное и музыкальное творчество;
- Проектную деятельность, не входящую в основную программу.
Отдельно инициатор подчеркнул, что учителям, которые будут вести такие занятия, необходимо обеспечить достойную оплату труда.
Предложение уже вызвало активное обсуждение в родительском и педагогическом сообществе. Сторонники идеи видят в ней возможность гармоничного развития детей без ущерба для основной программы. Критики выражают опасения по поводу сокращения летнего отдыха, который важен для восстановления сил школьников.
Официальной реакции от Министерства просвещения РФ на данную инициативу пока не последовало. Для её реализации потребуются изменения в законодательстве и образовательных стандартах.