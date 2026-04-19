В Пермском крае стартовала регистрация на велофест

Регистрация на «Пермский велофест» стартовала в Пермском крае. Мероприятие состоится 17 мая в Перми при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Ожидается, что участниками события в этом году станут 2 тысячи человек, которые проедут по улице Подлесной. Для них подготовят несколько дистанций: беговелики на 150 м, детский заезд на 1000 м, массовый заезд на 5500 м, любительские заезды на 5500 м, шоссейная велогонка на 3000 м и 16 500 м.
Кроме спортивной программы, участников ждет яркая концертно-развлекательная программа, интерактивные площадки и розыгрыши подарков от партнеров события. Регистрация на мероприятие продлится до 15 мая по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.