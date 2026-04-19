Демешин поставил на контроль главные проблемы Верхнебуреинского района

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл встречу с жителями Верхнебуреинского района и выслушал их самые острые вопросы. Об этом сообщили в правительстве края.
Одной из главных тем стала реконструкция дороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын» на участке между посёлками Герби и Сулук. Губернатор сообщил, что 28 километров уже отремонтировали, а на оставшиеся 17 километров готова проектная документация. Работы начнутся в этом году.
«Задача, которую я поставлю дорожникам, — это два года, 2026−2027-й. Будем их контролировать и понуждать к тому, чтобы они в конце сезона 2027 года нас уже порадовали новой дорогой», — сказал Дмитрий Демешин.
Жители также поднимали вопрос о работе посадочной площадки в Чегдомыне, которая сейчас приостановлена. Администрация района уже заключила контракты на оценку и ремонт взлётно-посадочной полосы. Губернатор поручил минтрансу проработать возобновление вертолётных рейсов — уже в ближайшую неделю.
«По поручению губернатора вертолётные перелёты по маршруту “Хабаровск-Чегдомын” будут проводиться до четырёх рейсов в неделю», — добавил и. о. министра транспорта Вячеслав Карманов.
Много вопросов касалось медицинского обслуживания. В районе остро не хватает врачей узких специальностей. Дмитрий Демешин поручил главе района активнее работать с выпускниками школ, чтобы они выбирали медицинские вузы и возвращались домой.
Отдельной темой стала работа котельной в Новом Ургале, где зимой произошло две крупные аварии. Губернатор поставил этот вопрос на свой личный контроль и пообещал выделить району финансовую помощь для гидравлической наладки сетей.
«И я с контроля этот вопрос не сниму, пока вы вместе с главой района не доложите мне, что люди в безопасности», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Жители также спросили о финансировании проектов территориального общественного самоуправления. Губернатор сообщил, что в 2027 году программа ТОС сохранит объём финансирования в 500 миллионов рублей и продолжит работать в последующие годы.
«ТОС — это и есть реальное местное самоуправление в действии. Люди определили, что им нужно, а мы помогли им реализовать. Всегда найдём ресурсы для развития этого направления и поддержки инициатив активных жителей нашего края», — сказал Дмитрий Демешин.
Подводя итоги встречи, губернатор пообещал поставить каждую озвученную проблему на контроль и найти решения.