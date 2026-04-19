45% россиян не ходят на субботники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Каждый второй мужчина и каждая третья женщина игнорирует субботники на работе.

Источник: НИА Красноярск

Таковы результаты опроса SuperJob, пишет РИА Новости.

Проводят субботники 24% компаний, из них 16% организуют уборку в рабочее время, а 8% — в выходные. У 71% работодателей такой традиции нет. В субботниках на работе участвует каждый второй работник таких компаний.

Основной Всероссийский субботник в 2026 году назначен на 25 апреля, а общая программа уборок во всех регионах проходит с 18 апреля по 3 мая, напомнили аналитики.