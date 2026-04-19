Служба занятости за 35 лет помогла найти работу 2,7 млн нижегородцам

За 35 лет Служба занятости населения России помогла трудоустроить 2,7 млн жителей Нижегородской области, в том числе 26 167 человек — в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 1991 году в регионе создали координационный комитет содействия занятости, а в 1993-м была открыта разветвленная структура областного центра занятости.
«Вы стали настоящими навигаторами на рынке труда. Вы не просто оказываете услуги, а решаете конкретные задачи для развития экономики, обеспечивая предприятия квалифицированными кадрами. Сегодня уровень безработицы в Нижегородской области — один из самых низких в стране. Это показатель того, что система работает эффективно», — сказал губернатор Глеб Никитин.
За 35 лет специалисты службы консультировали посетителей почти 8 млн раз и направили на обучение более 200 тысяч человек.
Сейчас регион входит в число 17 субъектов страны, где в 2023-м в рамках нацпроекта «Демография» (с 2025-го — нацпроект «Кадры») завершилась комплексная модернизация службы занятости. В результате проделанной работы все центры занятости объединили в единую структуру под общим брендом «Кадровый центр “Работа России”. Сейчас в регионе функционирует 40 модернизированных филиалов.
Ранее мы писали, что нижегородцы подали 1300 заявок на бесплатное обучение новым профессиям.