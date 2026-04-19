Проект реконструкции очистных сооружений на острове Русский подготовят до конца года

Власти объявили поиск подрядчика, который возьмется за проектирование реконструкции очистных сооружений водоотведения на острове Русский во Владивостоке. На эти цели выделено более 151 млн рублей, при этом общий объём инвестиций в проект может достигнуть порядка 4 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Речь идёт о комплексе зданий и сооружений очистных бытовых сточных вод с кадастровым номером 25:28:000000:9377. В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с заданием заказчика, а также получить положительное заключение государственной экспертизы.
На первом этапе предусмотрена реконструкция самотечных коллекторов от канализационной насосной станции № 5 до КНС № 6 с увеличением их пропускной способности до полной мощности очистных сооружений.
Москва дала Приморью деньги на проектирование очистных на Русском острове.
С их помощью зарегулируют стоки из местных поселков, но проблему опресненного Новика это не решит.
Напомним, что Приморье получит средства на проектирование новых очистных сооружений в рамках президентской дальневосточной единой субсидии. Выделение финансирования региону одобрил президиум правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на заседании под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Эти сооружения позволят очищать нынешние стоки. Однако перед властями стоит более глобальная задача — перебросить стоки с опресняющейся бухты Новик в Уссурийский залив. По словам губернатора Олега Кожемяко, для ее решения потребуется немало усилий и ресурсов.
Море превращается в пресное озеро.
Очистные сооружения на островной территории для ДВФУ были построены к саммиту АТЭС (16+), который проходил во Владивостоке в 2012 году. Это решение оказалось катастрофичным для бухты с точки зрения экологии, т.к. обернулось проблемой ее загрязнения и опреснения. Из-за слива канализационных вод в бухту Новик море в этой части, по сути, превращается в пресное озеро, что сказывается на биоразнообразии. Экологи неоднократно по этому поводу били тревогу.
Прокуратура также указывала на проблемы с водоотведением на Русском, отмечая, что единственные очистные сооружения фактически очищают стоки ДВФУ, а с местных поселков сброс идет без какой-либо очистки.
«Мы держим вопрос на контроле вместе с природоохранной прокуратурой. В этом году (речь о 2025 — прим. ред.) будут выделены небольшие денежные средства на проектирование. На следующий год поэтапно начнется строительство канализационно-насосных станций, очистителя, которые приведут это в порядок», — сообщил ранее губернатор Олег Кожемяко журналистам на ВЭФ (16+).
«Это в принципе задача федерального масштаба с тем, чтобы перебросить эти опресненные стоки уже туда, в Уссурийский залив Задача большая», — подчеркнул глава региона.
Регион планирует ею заниматься, но это решение требует поддержки и участия, в том числе финансового, со стороны федеральных ведомств.