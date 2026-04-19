Проект реконструкции очистных сооружений на острове Русский подготовят до конца года

Очистные сооружения на островной территории для ДВФУ были построены к саммиту АТЭС (16+), который проходил во Владивостоке в 2012 году. Это решение оказалось катастрофичным для бухты с точки зрения экологии, т.к. обернулось проблемой ее загрязнения и опреснения. Из-за слива канализационных вод в бухту Новик море в этой части, по сути, превращается в пресное озеро, что сказывается на биоразнообразии. Экологи неоднократно по этому поводу били тревогу.