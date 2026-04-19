На севере Беларуси заметили полярное сияние

Прошедшей ночью жители севера Беларуси наблюдали редкое для этих широт явление — полярное сияние, сообщает Telegram-канал «Метеовайб».

Источник: Соцсети

Причина — в активности Солнца. На нём образовалась крупная корональная дыра — участок, откуда в космос вырывается быстрый поток солнечного ветра. Когда он достигает Земли, начинается «игра» с магнитным полем планеты.

За последние сутки это вызвало магнитные бури уровня G1-G2. Они считаются умеренными, но именно при таких условиях полярное сияние может появляться значительно южнее обычного — в том числе в Беларуси.

Если совсем просто, сияние возникает, когда частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли. В этот момент небо начинает светиться — чаще всего зелёным, реже розовым.

В Беларуси такие явления редкие и зависят от солнечной активности. Чем сильнее магнитные бури, тем выше шанс увидеть свечение даже в наших широтах.