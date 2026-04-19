Более десяти машин и колледж пострадали во время воздушной атаки на Таганрог

В ночь на 19 апреля Таганрог подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей. Трое горожан обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Из-за этого в районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной. О возобновлении движения местным сообщат позже.
