Более десяти машин и колледж пострадали во время воздушной атаки на Таганрог

В Таганроге оцепили территорию завода Бериева и парка после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 апреля Таганрог подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей. Трое горожан обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как сказано в сообщении, утром было проведено внеочередное заседание комиссии по ЧС. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают спасатели, полиция и МЧС. Территории ТАНТК имени Бериева и Приморского парка полностью оцеплены. Там скоро приступят к работе саперы.

Из-за этого в районе завода имени Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной. О возобновлении движения местным сообщат позже.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше