Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине

Человекоподобные роботы обогнали спортсменов во время Пекинского полумарафона, установив новый рекорд на дистанции в 21 км. Об этом сообщает Reuters.
В Китае на юге Пекина, в особой экономической зоне E-Town, прошел второй полумарафон, где в соревнованиях вместе с людьми приняли участие роботы-гуманоиды. В прошлом году робот-победитель Tiangong Ultra победил в забеге, показав время 2 часа 40 минут.
В этом году в забеге приняли участие более сотни команд, представивших своих роботов-бегунов. Робот, созданный китайской компанией Honor, на несколько минут побил рекорд угандийского спортсмена Джейкоба Киплимо (57 минут и 20 секунд), который установил его во время полумарафона в Лиссабоне в прошлом месяце.
Организаторы разделили трассы для роботов и людей, чтобы не спровоцировать столкновений. В отличие от прошлогодней гонки почти половина роботов преодолела дистанцию автономно, а не при помощи дистанционного управления операторами своих команд. Первые три места в забеге в Пекине заняли роботы команд компании Honor. Их итоговое время составило 50 минут и 26 секунд, 50 минут и 56 секунд, и 53 минуты 0,1 секунды, сообщил Global Times, добавив, что все три робота проходили дистанцию, следуя автономной навигации.
Один из разработчиков робота-победителя Ду Сяоди рассказал, что команда инженеров компании Honor создавала робота в течение года. Гуманоидный робот оснащен длинными ногами, которые имитируют технику лучших бегунов, а также технологией жидкостного охлаждения.
Роботы не только принимали участие в забеге, но и обеспечивали его безопасность. Вдоль трассы полумарафона дежурили роботы дорожной полиции, направляющие движение бегунов. Робот компании China Media Group (CMG) с помощью «стандартных жестов» регулировал движение потока.
В феврале Чжэцзянский международный научно-технический центр в Ханчжоу представил человекоподобного робота Bolt, который был способен развивать пиковую скорость при беге до 10 м/с. Робот получил название в честь легкоатлета Усейна Болта, установившего мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 секунды).
Бизнесмен Илон Маск в начале этого года заявлял, что количество человекоподобных роботов в будущем будет больше, чем количество людей. По словам предпринимателя, «при благоприятном сценарии» в будущем будет создано так много роботов, что они удовлетворят все потребности человека.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.