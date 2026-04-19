Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине

Организаторы разделили трассы для роботов и людей, чтобы не спровоцировать столкновений. В отличие от прошлогодней гонки почти половина роботов преодолела дистанцию автономно, а не при помощи дистанционного управления операторами своих команд. Первые три места в забеге в Пекине заняли роботы команд компании Honor. Их итоговое время составило 50 минут и 26 секунд, 50 минут и 56 секунд, и 53 минуты 0,1 секунды, сообщил Global Times, добавив, что все три робота проходили дистанцию, следуя автономной навигации.