На Ставрополье за год проведут 550 мероприятий по очистке берегов водоемов

Проведение 550 мероприятий акции «Вода России», которая проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», запланировано в Ставропольском крае в этом году, сообщили в правительстве региона.
Первый субботник уже организовали в поселке Горячеводском Предгорного округа в районе русла реки Юга. Участники убирали кустарники и другой мусор.
«Мы эту акцию в Ставропольском крае запустили чуть раньше, поскольку это позволяют наши погодные условия. Первые мероприятия уже состоялись. Всего в текущем году нами запланировано 11 акций в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Зеленокумске и Кировском округе. Призываем всех желающих присоединиться», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.