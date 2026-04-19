Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае обновят еще один участок трассы Поспелиха — Новичиха — Волчиха

Протяженность отрезка — 6 км.

Участок трассы Поспелиха — Новичиха — Волчиха протяженностью 6 км отремонтируют в Новичихинском районе Алтайского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

На дороге срежут старый асфальт, укрепят основание и уложат два слоя нового покрытия. Также планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки. Завершить работы должны до конца октября текущего года.

В прошлом году специалисты отремонтировали участок с 39 по 46 км протяженностью более 7 км. Таким образом, за два года на этой трассе будет обновлено более 13 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.