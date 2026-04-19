На Алтае обновят еще один участок трассы Поспелиха — Новичиха — Волчиха

Участок трассы Поспелиха — Новичиха — Волчиха протяженностью 6 км отремонтируют в Новичихинском районе Алтайского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
На дороге срежут старый асфальт, укрепят основание и уложат два слоя нового покрытия. Также планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки. Завершить работы должны до конца октября текущего года.
В прошлом году специалисты отремонтировали участок с 39 по 46 км протяженностью более 7 км. Таким образом, за два года на этой трассе будет обновлено более 13 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.