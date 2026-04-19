Минздрав Омской области сообщил о спасении 15 младенцев

Бригада омских неонатологов спасла очередного младенца. Мальчик появился на свет в Таре в положенный срок, но с патологиями. Ему срочно требовалась искусственная вентиляция легких и особый уход. В северный район из Омска отправилась бригада врачей-неонатологов Регионального клинического перинатального центра. Ребенок был доставлен в детскую реанимацию на вертолете и сейчас получает всю необходимую терапию.