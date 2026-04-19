Минздрав Омской области сообщил о спасении 15 младенцев

Бригада омских неонатологов спасла очередного младенца. Мальчик появился на свет в Таре в положенный срок, но с патологиями. Ему срочно требовалась искусственная вентиляция легких и особый уход. В северный район из Омска отправилась бригада врачей-неонатологов Регионального клинического перинатального центра. Ребенок был доставлен в детскую реанимацию на вертолете и сейчас получает всю необходимую терапию.
Как сообщили в минздраве Омской области, с начала года выездной бригадой перинатального центра совершено 15 выездов для транспортировки малышей в реанимацию. Среди пациентов — недоношенные дети с церебральной ишемией, проблемами с весом и органами дыхания, которые требовали оказания незамедлительной медицинской помощи.
Как отмечают в перинатальном центре, благодаря сотрудникам центра медицины катастроф у омских врачей есть возможность транспортировать новорожденных детей из самых отдаленных районов области.
В январе из Тарской ЦРБ была эвакуирована новорожденная девочка с низким весом. Одного ребенка эвакуировали с заболеванием органов дыхания. В апреле неонатологи выезжали в Нижнюю Омку. В Русско-Полянском районе в марте родилась двойня с экстремально низким весом. Малышей удалось спасти благодаря экстренной доставке в омские клиники.
Выездная бригада врачей-неонатологов имеет транспортный инкубатор для перевозки младенцев, который обеспечивает необходимый микроклимат для новорожденного. Также во время транспортировки медики контролируют жизненно важные функции маленьких пациентов.