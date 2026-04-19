Служба занятости помогла трудоустроиться 2,7 миллиона нижегородцев за 35 лет

Только за 2025 год при содействии службы работу нашли более 26 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

За 35 лет работы Служба занятости населения помогла найти работу более чем 2,7 миллиона жителей Нижегородской области. Юбилейную дату центра отметили в регионе, подведя итоги многолетней деятельности. Об этом сообщили в областном правительстве.

За три с половиной десятилетия нижегородцам оказали почти восемь миллионов консультаций, услуг и мер поддержки. Более 200 тысяч человек направили на профессиональное обучение и переобучение. Только по итогам 2025 года при содействии службы трудоустроились 26 167 жителей региона.

Губернатор Глеб Никитин назвал сотрудников службы настоящими навигаторами на рынке труда. Он подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в регионе — один из самых низких по стране, а это прямой показатель эффективности системы. Глава области также отметил, что благодаря работе центров занятости люди обретают не просто рабочее место, а уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их опыт востребован.

Напомним, Нижегородская область вошла в число 17 регионов, где еще в 2023 году завершилась комплексная модернизация службы занятости. Работы велись по нацпроекту «Демография» (с 2025 года — нацпроект «Кадры»). В результате все центры занятости объединили в единую сеть под брендом «Кадровый центр “Работа России”.

Сегодня в регионе работает 40 обновленных филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России». Все они выстроены по принципу «одного окна» с удобной навигацией и ориентированы на конкретного человека. Как отметила и.о. директора центра Елена Видяева, специалисты стараются решить проблему обратившегося уже при первом визите: помогают с поиском работы, переобучением, открытием своего дела, а работодателям — с подбором сотрудников. Особое внимание уделяют людям с инвалидностью, молодежи, участникам СВО и их семьям.

Если говорить о перспективах, то ключевая цель на ближайшие годы — обеспечить кадрами растущую экономику региона. Центр намерен и дальше внедрять современные подходы к подбору персонала и укреплять сотрудничество с бизнесом.

Отметим, с 2025 года в стране по поручению президента действует нацпроект «Кадры». Он объединил четыре федеральных проекта и нацелен на то, чтобы учебные заведения, компании и государство готовили специалистов именно под реальные запросы рынка.