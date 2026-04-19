Служба занятости помогла трудоустроиться 2,7 миллиона нижегородцев за 35 лет

За 35 лет работы Служба занятости населения помогла найти работу более чем 2,7 миллиона жителей Нижегородской области. Юбилейную дату центра отметили в регионе, подведя итоги многолетней деятельности. Об этом сообщили в областном правительстве.
За три с половиной десятилетия нижегородцам оказали почти восемь миллионов консультаций, услуг и мер поддержки. Более 200 тысяч человек направили на профессиональное обучение и переобучение. Только по итогам 2025 года при содействии службы трудоустроились 26 167 жителей региона.
Губернатор Глеб Никитин назвал сотрудников службы настоящими навигаторами на рынке труда. Он подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в регионе — один из самых низких по стране, а это прямой показатель эффективности системы. Глава области также отметил, что благодаря работе центров занятости люди обретают не просто рабочее место, а уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их опыт востребован.
Напомним, Нижегородская область вошла в число 17 регионов, где еще в 2023 году завершилась комплексная модернизация службы занятости. Работы велись по нацпроекту «Демография» (с 2025 года — нацпроект «Кадры»). В результате все центры занятости объединили в единую сеть под брендом «Кадровый центр “Работа России”.
Сегодня в регионе работает 40 обновленных филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России». Все они выстроены по принципу «одного окна» с удобной навигацией и ориентированы на конкретного человека. Как отметила и.о. директора центра Елена Видяева, специалисты стараются решить проблему обратившегося уже при первом визите: помогают с поиском работы, переобучением, открытием своего дела, а работодателям — с подбором сотрудников. Особое внимание уделяют людям с инвалидностью, молодежи, участникам СВО и их семьям.
Если говорить о перспективах, то ключевая цель на ближайшие годы — обеспечить кадрами растущую экономику региона. Центр намерен и дальше внедрять современные подходы к подбору персонала и укреплять сотрудничество с бизнесом.
Отметим, с 2025 года в стране по поручению президента действует нацпроект «Кадры». Он объединил четыре федеральных проекта и нацелен на то, чтобы учебные заведения, компании и государство готовили специалистов именно под реальные запросы рынка.