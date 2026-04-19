В Тюмени состоится День предпринимателя

Форум «День предпринимателя-2026. Мой бизнес. Герои нашего времени» пройдет в Тюмени 29 мая в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.
Участников ждет насыщенная деловая программа, а также ряд спортивных и культурных активностей. Мероприятие состоится на нескольких площадках: ДК «Нефтяник», мультицентр «Контора пароходства» и набережная реки Тура.
«Герои нашего времени — это не громкие слова. Сегодня это те, кто берет на себя ответственность за создание новых продуктов, сервисов, рабочих мест. Форум “День предпринимателя” мы делаем максимально прикладным. В деловой программе — кейсы действующих предпринимателей, практические мастер-классы, переговоры с потенциальными закупщиками компаний и консультации от профильных ведомств. Форум создан, чтобы каждый участник ушел не с теорией, а с реальными контактами и решениями для своего дела», — отметил генеральный директор инвестиционного агентства Николай Пуртов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.