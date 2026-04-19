Какими звёздами смогут полюбоваться уфимцы

Как рассказали в Уфимском планетарии, нужно ориентироваться на Луну. Новолуние наступило 17 апреля, и сейчас на небе виден только тонкий ломтик. Сейчас он находится на западном небосклоне не так высоко от горизонта. Яркая звезда под молодым месяцем — это Венера. Оба светила сейчас в созвездии Тельца и будут видны 2,5 часа после захода Солнца.
Около 23 часов по уфимскому времени Венера зайдет за горизонт, а через 50 минут уйдёт и Луна. Специалисты подсказывают: обратите внимание на пепельный цвет Луны в той части диска, которая не «ломтик», освещённый Солнцем. Основная часть круга освещается Землёй и едва заметна.
Также на западе, но намного левее и выше лунного серпика будет сиять Юпитер. Этот гигант Солнечной системы, Луна и Венера — самые «узнаваемые» благодаря своей яркости звёзды.