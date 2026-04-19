В школах Чувашии откроют 6 агротехклассов

Определены предприятия, которые выступят инвесторами для их оснащения.

Шесть агротехнологических классов появятся в школах Чувашской Республики при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Так, при создании агротехкласса в школе Красноармейского округа инвесторами выступят три предприятия — «Красное Сормово», «Волит» и «Агрофирма Таябинка». В Ядринском муниципальном округе пространство откроется при поддержке компании «Ядринмолоко». Кроме того, в этом году классы появятся в Советской, Атнарской, Вутобосинской школах и в поселке Опытном.

«Открытие новых агротехнологических классов способствует повышению интереса школьников к современным профессиям в агропромышленном комплексе, формированию у учащихся практических навыков и знаний, необходимых для работы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также развитию системы непрерывного аграрного образования и обеспечению технологического лидерства региона», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии, куратор партийного проекта «Российское село» Андрей Макушев.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше