Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова включен во всероссийскую Книгу Почета

Региональный краеведческий музей Минусинска включили в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта». Об этом стало известно накануне. Как отмечают в самом музее, это признание на федеральном уровне ключевой роли учреждения в жизни региона. Музей многие десятилетия — центр культурного наследия Южной Сибири: мы храним уникальные коллекции по археологии, этнографии и истории Хакасско-Минусинской котловины, проводим просветительские программы для тысяч школьников и взрослых, организуем выставки и реализуем проекты, в которых оживают традиции предков, — сообщается на сайте музея. Напомним, музей имени Н. М. Мартьянова, основанный 6 июня 1877 года, стал первым такого рода полноценным научным и просветительским учреждением на всей территории к востоку от Урала. По его образцу будут созданы музеи во многих сибирских городах. Сегодня фонды музея содержат более 205 тысяч предметов.