Региональный краеведческий музей Минусинска включили в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта». Об этом стало известно накануне. Как отмечают в самом музее, это признание на федеральном уровне ключевой роли учреждения в жизни региона. Музей многие десятилетия — центр культурного наследия Южной Сибири: мы храним уникальные коллекции по археологии, этнографии и истории Хакасско-Минусинской котловины, проводим просветительские программы для тысяч школьников и взрослых, организуем выставки и реализуем проекты, в которых оживают традиции предков, — сообщается на сайте музея. Напомним, музей имени Н. М. Мартьянова, основанный 6 июня 1877 года, стал первым такого рода полноценным научным и просветительским учреждением на всей территории к востоку от Урала. По его образцу будут созданы музеи во многих сибирских городах. Сегодня фонды музея содержат более 205 тысяч предметов.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова включен во всероссийскую Книгу Почета
