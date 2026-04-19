На плац Гатчинского дворца вернут артиллерийские орудия времен Екатерины II

Как рассказали в ГМЗ «Гатчина», впервые пушки появились на плацу по указанию самого цесаревича. При императоре Александре I орудия были отправлены на европейский театр боевых действий и назад не вернулись. В августе 1851 года по указанию императора Николая I 16 таких же пушек эпохи Екатерины II вновь поставили на плацу вдоль бастионной стены Гатчинского замка в честь открытия памятнику Павлу I.