На плац Гатчинского дворца вернут артиллерийские орудия времен Екатерины II

На плац Гатчинского дворца спустя 85 лет вернутся 16 исторических пушек- «единорогов» эпохи Екатерины II и цесаревича Павла Петровича (будущего императора Павла I). Орудия установят на воссозданных лафетах образца XVIII века взамен утраченных в годы Великой Отечественной войны. Это событие будет приурочено к 260-летию с начала строительства Гатчинского дворца.

Источник: ГМЗ "Гатчина"

Как рассказали в ГМЗ «Гатчина», впервые пушки появились на плацу по указанию самого цесаревича. При императоре Александре I орудия были отправлены на европейский театр боевых действий и назад не вернулись. В августе 1851 года по указанию императора Николая I 16 таких же пушек эпохи Екатерины II вновь поставили на плацу вдоль бастионной стены Гатчинского замка в честь открытия памятнику Павлу I.

Пушки оставались на плацу вплоть до 1941 года, когда после начала войны были эвакуированы в Ленинград. Орудийные лафеты остались в оккупированной нацистами Гатчине и были утрачены. При этом 11 орудий вернулись в коллекцию музея-заповедника «Гатчина».

«Экспозиция будет открыта 6 июня — в день празднования 260-летия Гатчинского дворца и открытия летнего сезона в музее-заповеднике “Гатчина”, — отметили в пресс-службе музея.