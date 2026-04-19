На плац Гатчинского дворца вернут артиллерийские орудия времен Екатерины II

Как рассказали в ГМЗ «Гатчина», впервые пушки появились на плацу по указанию самого цесаревича. При императоре Александре I орудия были отправлены на европейский театр боевых действий и назад не вернулись. В августе 1851 года по указанию императора Николая I 16 таких же пушек эпохи Екатерины II вновь поставили на плацу вдоль бастионной стены Гатчинского замка в честь открытия памятнику Павлу I.
Пушки оставались на плацу вплоть до 1941 года, когда после начала войны были эвакуированы в Ленинград. Орудийные лафеты остались в оккупированной нацистами Гатчине и были утрачены. При этом 11 орудий вернулись в коллекцию музея-заповедника «Гатчина».
«Экспозиция будет открыта 6 июня — в день празднования 260-летия Гатчинского дворца и открытия летнего сезона в музее-заповеднике “Гатчина”, — отметили в пресс-службе музея.