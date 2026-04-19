Тысячи онкопациентов прошли реабилитацию в Волгоградской области

В 2025 году более 1,1 тысячи жителей региона прошли восстановительные курсы после лечения онкозаболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области активно помогают пациентам восстановиться после лечения онкологических заболеваний. В 2025 году более 1,1 тысячи человек получили реабилитационную помощь в Волгоградском областном онкологическом диспансере, а с начала 2026 года курсы восстановления прошли еще 382 пациента, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Реабилитационный центр оснащен всем необходимым оборудованием для восстановления опорно-двигательных функций. Здесь работают опытные психологи, которые оказывают поддержку пациентам. Кроме того, люди проходят различные оздоровительные процедуры и массаж, что способствует их скорейшему восстановлению.

Услуги по реабилитации предоставляют в разных форматах. В 2025 году 364 человека прошли восстановительное лечение в дневном стационаре, а 804 получили помощь амбулаторно, то есть без круглосуточного пребывания в больнице. С начала 2026 года пациентами дневного стационара стали 123 человека, а 259 лечились амбулаторно.