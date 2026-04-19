Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев приглашают на гастрономический фестиваль в Арзамас 16 мая

Гостей ждут аутентичные блюда нижегородского края.

Источник: Живем в Нижнем

Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ» пройдет в Нижегородской области 16 мая. Гостей ждут аутентичные блюда родного края, а также хиты продаж предыдущих фестивалей, но с особой подачей. Об этом сообщили в администрации Арзамаса.

Мероприятие организуют под девизом «Еда как искусство» в связи с празднованием 250-летия уроженца города, основателя первой в России провинциальной художественной школы Александра Ступина.

Посетители фестиваля смогут попробовать рыбное блюдо «По щучьему велению», гусятину по-фешински, векошник с курицей и арзамасским картофелем, полбу с мясом «Мещаночка», пряженик с мясом гуся и др.

Местом проведения гастрономического события станет парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара. «Арзамасский трактирщикъ» откроется в 12:00 и продлится до 17:00. Помимо блюд организаторы подготовили выставку-ярмарку, концерт, конкурсы и т.д.

18+