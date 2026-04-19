19 апреля Ростов и область накроют дожди с грозой

Синоптики рассказали о дожде который, ожидается в на Дону 19 апреля. Информация об этом размещена на сайте Ростовского гидрометцентра.
В Ростове ожидается облачная погода с прояснениями, днём пройдёт кратковременный дождь, вечером не исключена гроза. Ветер будет восточным и северо‑восточным, позже сменит направление на северо‑западное, его скорость составит 5−10 м/с, а при грозе порывы усилятся до 14 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +9…+11 градусов, днём — около +14…+16 градусов.
По Ростовской области местами пройдут кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью температура составит +7…+12 градусов, в отдельных местах опустится до +3 градусов, днём ожидается +10…+15 градусов, местами воздух прогреется до +17 градусов. При грозе, как и в Ростове, прогнозируется усиление ветра.