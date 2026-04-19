Российским школьникам хотят сократить летние каникулы ради «творческой пятой четверти»

Учебный год предлагают продлить как минимум до 15 июня.

Источник: Клопс.ru

Учебный год в России нужно продлить до середины июня, однако без привычных для школьников уроков и оценок. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, его слова ТАСС приводит в воскресенье, 19 апреля.

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать “пятую четверть” не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени. Поэтому считаю, что идею “творческой пятой четверти” можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», — заявил общественный деятель.

По мнению Гриба, в этот период школьникам можно предложить самые разные занятия — от робототехники до музыкального и художественного творчества. Предполагается, что дополнительную нагрузку учителям также будут оплачивать.

В Госдуме напомнили, к каким общественно полезным работам школьников могут привлекать без согласия родителей.