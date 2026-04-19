На капремонт здания администрации зоопарка выделяют 26,4 млн рублей

Внутри здания запланирован полный демонтаж старых покрытий.

Калининградский зоопарк ищет подрядчика для капитального ремонта здания администрации за 26,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 27 апреля, итоги подведут 30 апреля. Начать работы необходимо 1 июня текущего года, закончить — в течение 365 дней.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс противоаварийных и ремонтных работ внутри здания администрации зоопарка и снаружи.

Внутри здания запланирован полный демонтаж старых покрытий — полов, стяжек, плитки, перегородок, дверей и окон — с последующей заменой на новые. В помещениях (кабинетах, коридорах, вестибюле, санузлах и умывальных комнатах) уложат новые полы из керамогранита, линолеума и ламината, обновят стяжки, плинтусы и проведут покраску стен и потолков. Также предусмотрена установка новых дверей и оконных блоков.

Планируют утеплить фасад, отремонтировать его штукатурный слой и окрасить. В рамках противоаварийных мероприятий запланировано усиление стен и инъектирование трещин, а также гидроизоляция фундамента. Кровлю частично разберут и заново смонтируют.

Проект капитального ремонта здания администрации МАУК «Калининградский зоопарк» литер А1 прошел государственную экспертизу в феврале. В качестве экспертной организации выступило Главное управление государственной экспертизы России. Указанный застройщик — Калининградский зоопарк.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что в зоопарке грядут «масштабные преобразования». Которые включают в себя «долгожданный жирафник» и капремонт бассейна ластоногих. Кроме того, в планах строительство нового террариума, который «поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий», и создание нового объекта для медведей, который должен обеспечить животным простор и условия, максимально приближенные к естественным. Также в зоопарке планируют приступить ко второй очереди строительства площадки «Прыг-Скок».