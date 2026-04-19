На капремонт здания администрации зоопарка выделяют 26,4 млн рублей

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что в зоопарке грядут «масштабные преобразования». Которые включают в себя «долгожданный жирафник» и капремонт бассейна ластоногих. Кроме того, в планах строительство нового террариума, который «поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий», и создание нового объекта для медведей, который должен обеспечить животным простор и условия, максимально приближенные к естественным. Также в зоопарке планируют приступить ко второй очереди строительства площадки «Прыг-Скок».